В городе Баткен введена в эксплуатацию новая подстанция «Суу-Башы»

Ибраев: Ежегодно растёт число потребителей электроэнергии. Строятся крупные жилые комплексы, заводы.

Сегодня, 29 января 2025 года, в рамках рабочей поездки министра энергетики Кыргызской Республики Таалайбека Ибраева в Баткенскую область в городе Баткен была официально введена в эксплуатацию новая высоковольтная подстанция 110/35/10 кВ «Суу-Башы».

Запуская новый энергообъект, министр Т. Ибраев отметил, что с каждым годом количество потребителей электроэнергии увеличивается, в связи с чем повышение мощностей и наращивание генерации являются требованием времени.

«Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия! Как вы знаете, в 2025 году был построен ряд подстанций, проведена реконструкция гидроагрегатов крупных ГЭС, введены в эксплуатацию малые ГЭС и солнечные электростанции. Ежегодно растёт число потребителей электроэнергии. Строятся крупные жилые комплексы, заводы. В связи с этим увеличение генерации — требование сегодняшнего дня. Поэтому каждая введённая в эксплуатацию подстанция играет важную роль в обеспечении населения электроэнергией. Данная подстанция также будет служить народу. Мы не должны останавливаться на достигнутом. Наша задача — обеспечить население светом и теплом», — отметил министр.

Площадь обслуживания подстанции 110/35/10 кВ «Суу-Башы» составляет 500 квадратных метров. Проект реализован в результате совместных усилий ОАО «НЭСК» и мэрии города Баткен. Общая стоимость проекта составила 55 млн 758 тыс. сомов, в том числе:

• Баткенским предприятием электрических сетей приобретены дополнительные материалы на сумму 19 млн 958 тыс. сомов.

• мэрией города Баткен закуплено оборудование на сумму 35 млн 800 тыс. сомов.

• строительные работы полностью выполнены силами Баткенского предприятия электрических сетей хозяйственным способом.

С вводом в эксплуатацию новой подстанции стабильным и качественным электроснабжением будут обеспечены: село Жаңы-Достук, промышленная зона, жилой массив «Баткен Сити», новый стадион на 10 тысяч зрителей, жилые дома квартала Чет-Булак, село Бужум, строящаяся Российской Федерацией русская школа, а также 2224 жилых дома.

Кроме того, данный важный энергетический объект будет обеспечивать электроэнергией следующие подстанции:

• Кара-Булак 35/10 кВ;

• Кара-Токой-1 35/10 кВ;

• Кара-Токой-2 35/10 кВ;

• Ширечь 35/10 кВ.

Подстанция подключена к новой воздушной линии электропередачи 110 кВ «Айгуль-Таш – Центральная», расположенной на расстоянии 150 метров.

Также в ходе мероприятия Баткенскому предприятию электрических сетей с целью повышения производственных возможностей и оперативного реагирования на аварийные ситуации была передана автотехника и специальная техника:

• 3 автомобиля марки JAC N 8

• 1 автомобиль марки JAC N56

• 1 экскаватор марки SHANMON

Переданная техника позволит облегчить повседневную работу энергетиков, повысить качество обслуживания электрических сетей и обеспечить бесперебойное электроснабжение населения региона.

Кроме того, министр Т. Ибраев провёл встречу с сотрудниками Баткенского предприятия электрических сетей. В ходе встречи были заслушаны предложения и поднятые сотрудниками вопросы, обсуждены текущее состояние энергетической отрасли, вопросы улучшения условий труда и развития отрасли. Министр ответил на заданные вопросы и дал соответствующие поручения по рассмотрению поднятых проблем.

В завершение мероприятия за вклад в развитие энергетической отрасли Баткенской области, а также за проделанную работу по обеспечению населения светом и теплом Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Ташбалтаев вручил министру энергетики Т. Ибраеву Благодарственное письмо.

В церемонии открытия приняли участие министр энергетики Кыргызской Республики Т. Ибраев, генеральный директор ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» И. Сыдыгалиев, заместитель полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Ташбалтаев, мэр города Баткен С. Кулубаев, а также энергетики Баткенского предприятия электрических сетей и местные жители.