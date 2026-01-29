В городе Баткен введена в эксплуатацию новая подстанция «Суу-Башы»

Ибраев: Ежегодно растёт число потребителей электроэнергии. Строятся крупные жилые комплексы, заводы.
Сегодня, 29 января 2025 года, в рамках рабочей поездки министра энергетики Кыргызской Республики Таалайбека Ибраева в Баткенскую область в городе Баткен была официально введена в эксплуатацию новая высоковольтная подстанция 110/35/10 кВ «Суу-Башы».
Запуская новый энергообъект, министр Т. Ибраев отметил, что с каждым годом количество потребителей электроэнергии увеличивается, в связи с чем повышение мощностей и наращивание генерации являются требованием времени.
«Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия! Как вы знаете, в 2025 году был построен ряд подстанций, проведена реконструкция гидроагрегатов крупных ГЭС, введены в эксплуатацию малые ГЭС и солнечные электростанции. Ежегодно растёт число потребителей электроэнергии. Строятся крупные жилые комплексы, заводы. В связи с этим увеличение генерации — требование сегодняшнего дня. Поэтому каждая введённая в эксплуатацию подстанция играет важную роль в обеспечении населения электроэнергией. Данная подстанция также будет служить народу. Мы не должны останавливаться на достигнутом. Наша задача — обеспечить население светом и теплом», — отметил министр.
Площадь обслуживания подстанции 110/35/10 кВ «Суу-Башы» составляет 500 квадратных метров. Проект реализован в результате совместных усилий ОАО «НЭСК» и мэрии города Баткен. Общая стоимость проекта составила 55 млн 758 тыс. сомов, в том числе:
• Баткенским предприятием электрических сетей приобретены дополнительные материалы на сумму 19 млн 958 тыс. сомов.
• мэрией города Баткен закуплено оборудование на сумму 35 млн 800 тыс. сомов.
• строительные работы полностью выполнены силами Баткенского предприятия электрических сетей хозяйственным способом.
С вводом в эксплуатацию новой подстанции стабильным и качественным электроснабжением будут обеспечены: село Жаңы-Достук, промышленная зона, жилой массив «Баткен Сити», новый стадион на 10 тысяч зрителей, жилые дома квартала Чет-Булак, село Бужум, строящаяся Российской Федерацией русская школа, а также 2224 жилых дома.
Кроме того, данный важный энергетический объект будет обеспечивать электроэнергией следующие подстанции:
• Кара-Булак 35/10 кВ;
• Кара-Токой-1 35/10 кВ;
• Кара-Токой-2 35/10 кВ;
• Ширечь 35/10 кВ.
Подстанция подключена к новой воздушной линии электропередачи 110 кВ «Айгуль-Таш – Центральная», расположенной на расстоянии 150 метров.
Также в ходе мероприятия Баткенскому предприятию электрических сетей с целью повышения производственных возможностей и оперативного реагирования на аварийные ситуации была передана автотехника и специальная техника:
• 3 автомобиля марки JAC N 8
• 1 автомобиль марки JAC N56
• 1 экскаватор марки SHANMON
Переданная техника позволит облегчить повседневную работу энергетиков, повысить качество обслуживания электрических сетей и обеспечить бесперебойное электроснабжение населения региона.
Кроме того, министр Т. Ибраев провёл встречу с сотрудниками Баткенского предприятия электрических сетей. В ходе встречи были заслушаны предложения и поднятые сотрудниками вопросы, обсуждены текущее состояние энергетической отрасли, вопросы улучшения условий труда и развития отрасли. Министр ответил на заданные вопросы и дал соответствующие поручения по рассмотрению поднятых проблем.
В завершение мероприятия за вклад в развитие энергетической отрасли Баткенской области, а также за проделанную работу по обеспечению населения светом и теплом Полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Ташбалтаев вручил министру энергетики Т. Ибраеву Благодарственное письмо.
В церемонии открытия приняли участие министр энергетики Кыргызской Республики Т. Ибраев, генеральный директор ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» И. Сыдыгалиев, заместитель полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Ташбалтаев, мэр города Баткен С. Кулубаев, а также энергетики Баткенского предприятия электрических сетей и местные жители.