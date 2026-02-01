Видео - В 2025 году по республике введены в эксплуатацию 8 малых гидроэлектростанций

Бишкек, "Саясат.kg". ОАО «Чакан ГЭС» и впредь будет продолжать работу по развитию малой гидроэнергетики, строительству новых объектов и повышению надежности действующих гидроэлектростанций.

Министерство энергетики Кыргызской Республики в целях обеспечения населения бесперебойным и надежным электроснабжением проводит системные реформы в энергетической отрасли и уделяет особое внимание строительству новых энергетических мощностей.

В рамках проводимой работы в 2025 году по республике были введены в эксплуатацию 8 малых ГЭС общей мощностью 44,59 МВт. В их числе и Кара-Кульская ГЭС ОАО «Чакан ГЭС», которая 27 октября 2025 года была торжественно введена в эксплуатацию с участием Президента Кыргызской Республики.

Кроме того, в настоящее время ОАО «Чакан ГЭС» активно продолжает строительство Орто-Токойской, Папанской и Нижней Тарской гидроэлектростанций. Несмотря на то что данные объекты не могут полностью заменить крупные ГЭС, они вносят существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности страны и сокращение дефицита электроэнергии.

Так, с учетом электроэнергии, произведенной ОАО «Чакан ГЭС», в 2025 году по республике малыми ГЭС было выработано более 400 млн кВт·ч электроэнергии. В том числе 8 новых МГЭС, введенных в эксплуатацию в 2025 году, произвели свыше 41 млн кВт·ч электроэнергии.

