ГНС и банки обсудили налог на транзакцию

Бишкек, "Саясат.kg". Также обсуждена совместная работа по внедрению сервисов взаимодействия и автоматизации процессов администрирования налога на транзакцию.

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики провела встречу с представителями банковского сектора и Союза банков Кыргызстана.

На встрече были обсуждены вопросы новых изменений налогового законодательства, специальный налоговый режим «Налог на транзакцию» и снижение ставки данного налога с 0,2 до 0,1 процента в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 31 декабря 2025 года.

Напомним, согласно налоговому законодательству банк, в котором открыт счет, удерживает и уплачивает данный налог в бюджет в качестве налогового агента при осуществлении транзакции.

Субъекты, осуществляющие транзакции, вправе применять исключительно специальный налоговый режим «Налог на транзакцию», при этом в рамках применения данного режима запрещается осуществлять иную деятельность на территории Кыргызской Республики.

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность по транзакциям, обязаны подать заявление до 1 февраля 2026 года о применении специального налогового режима по месту налоговой регистрации.