Подписан меморандум по проекту строительства каскада малых ГЭС на реке Тар

Ориентировочный объём инвестиций составляет около 300 млн долларов США.

23 января 2026 года между Кабинет Министров Кыргызской Республики и компанией ОсОО «Кыргызстан Риклейм Ко. ЛТД» был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере строительства каскада малых гидроэлектростанций на реке Тар, расположенной в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Об этом сообщили в министерстве Энергетики.

Документ подписали заместитель министра энергетики Кыргызской Республики Алтынбек Рысбеков и генеральный директор компании ОсОО «Кыргызстан Риклейм Ко. ЛТД» Цю Чэньци.

В рамках достигнутых договорённостей планируется реализация инвестиционного проекта по строительству каскада малых ГЭС с предварительной общей установленной мощностью порядка 200 МВт. Ориентировочный объём инвестиций составляет около 300 млн долларов США.

Реализация данного проекта будет способствовать вводу новых генерирующих мощностей, укреплению энергетической устойчивости Кыргызской Республики, а также обеспечению стабильного и устойчивого развития энергетического сектора страны.