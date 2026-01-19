За незаконный ввоз товаров через границу штрафы увеличили в два раза

Наказание ужесточили для тех, кто пытается провезти товары без документов

Государственная налоговая служба напомнила, что в Кыргызстане усилили ответственность за незаконный провоз товаров и транспорта через границу стран Евразийского экономического союза.

Теперь за такие нарушения штрафы стали больше. Для обычных граждан штраф увеличили с 10 тысяч до 20тысяч сомов. Для компаний — с 28 тысяч до 65 тысяч сомов.

Если человек или компания повторно нарушат закон в течение года, штрафы будут еще выше. Физические лица заплатят 40 сомов, а юридические — 100 тысяч сомов. Кроме того, незаконно ввезенные товары могут быть конфискованы.

Налоговая служба сообщает, что чаще всего такие нарушения происходят на пункте пропуска «Ак-Жол» на границе с Казахстаном. Туда пытаются провезти без документов косметику, лекарства, добавки, сигареты, телефоны, вейпы и электронные сигареты.

Ведомство призывает всех соблюдать закон и оформлять товары правильно, чтобы не платить большие штрафы и не терять свой товар.

Источник: vesti.kg



