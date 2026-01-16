Авиаперевозчиков Кыргызстана освободят от ряда сборов

Речь идет о внутренних рейсах

Авиаперевозчиков Кыргызстана могут освободить от ряда сборов. Соответствующее постановление кабинет министров КР вынес на общественное обсуждение.

Решение направлено на сдерживание цен на авиабилеты и поддержку развития внутренней гражданской авиации.

Государственное предприятие «Кыргызаэронавигация» будет взимать с авиакомпаний 50 процентов от ставок сборов за аэронавигационное обслуживание. Однако перевозчики, зарегистрированные в КР и выполняющие регулярные рейсы по восьми социально значимым направлениям, полностью освобождаются от уплаты этих сборов на протяжении семи календарных дней с момента выполнения рейса.

Аналогичные меры предлагается применять и к аэропортовым сборам.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» рекомендуется взимать с авиаперевозчиков лишь 50 процентов ставки, тогда как авиакомпании, обслуживающие те же восемь направлений, освобождаются от оплаты на 100 процентов в течение семи дней.

Источник: vesti.kg



