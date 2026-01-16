ГНС снизила налог для деятельности за рубежом до 0.1%: подать заявление нужно до 1 февраля

Налоговая служба (ГНС) объявила о снижении ставки единого налога для предпринимателей, осуществляющих деятельность вне территории КР, с 1% до 0.1% с начала 2026 года.

Согласно обновленным нормам Налогового кодекса, бизнес, работающий на зарубежных рынках, обязан применять исключительно режим единого налога. Использование общего налогового режима для таких субъектов с 1 января 2026 года отменено.

Для перехода на льготную ставку предпринимателям необходимо подать заявление в налоговый орган по месту регистрации. ГНС установила строгий срок — документы нужно сдать до 1 февраля 2026 года. В ведомстве уточнили, что перерасчет налога по ставке 0.1% будет произведен с начала года, независимо от даты подачи заявления в пределах установленного периода.

Изменения приняты в рамках закона от 31 декабря 2025 года. Десятикратное снижение фискальной нагрузки направлено на стимулирование экспорта услуг, поддержку международной активности кыргызстанского бизнеса и упрощение налогового администрирования.

Источник: economist.kg