Рестораны и кафе Кыргызстана пересматривают цены после отмены сервисного сбора

Согласно правилам торговли, утвержденным постановлением кабинета министров КР № 560, цены на товары устанавливаются субъектами торговой деятельности самостоятельно.

Решение об отмене платы за обслуживание в заведениях общепита было принято из-за большого количества жалоб со стороны потребителей. Недовольство граждан вызывала практика взимания дополнительного 15-процентного сбора помимо стоимости блюд. Об этом в эфире на Биринчи радио сообщил ведущий специалист управления антимонопольной политики, развития конкуренции и ценообразования Минэкономики Адилет Жумабеков.

По его словам, администрация президента поручила подготовить проект решения для урегулирования данного вопроса и внесения изменений в соответствующее постановление. В ходе обсуждения проекта от предпринимателей и владельцев ресторанов поступили многочисленные обращения, замечания и предложения.

Как сообщил начальник отдела по защите прав потребителей Службы антимонопольного регулирования при МЭК КР Руслан Казаков, с учетом позиции бизнес-сообщества было принято решение перенести сроки введения регулирования, чтобы предприниматели смогли скорректировать цены. Регулирование цен начало действовать с 1 января 2026 года.

По его словам, в соответствии с Гражданским кодексом в сфере общественного питания применяется очный договор оферты, где договором фактически выступает меню. Посетитель, приходя в заведение, знакомится с ассортиментом блюд, их выходом и ценами и вправе согласиться с условиями, сделав заказ, либо отказаться.

Ранее в заведениях общественного питания к стоимости блюд нередко добавлялся отдельный сбор за обслуживание в размере от 5 до 20 процентов, что вызывало недовольство потребителей из-за непрозрачности итоговой цены. В связи с этим были внесены изменения, и теперь в меню указывается конечная стоимость блюда.

Если ранее данный процент трактовался как оплата труда персонала, то теперь все расходы, включая работу официантов, поваров и технических сотрудников, включаются в стоимость блюда. Это является нормальной практикой и предусмотрено действующими правилами.

При этом государство не устанавливает цены на блюда в кафе и ресторанах, поскольку они не относятся к социально значимым товарам. Однако случаи, когда к цене, указанной в меню, дополнительно начисляется процент, являются нарушением и влекут административную ответственность.

Исполнительный директор Ассоциации HoReCa Club Алтынай Качибекова также поделилась мнением о том, что у бизнеса снизились продажи. По ее словам, если одно заведение повышает цены, а другое — нет, это является правом выбора каждого предпринимателя.

Она отметила, что в сфере HoReCa существует большое количество расходов, и они зачастую значительны. Некоторые заведения, понимая, что определенные блюда, например, манты, будут иметь более высокую себестоимость, сохраняют высокое качество сервиса и соответствующую цену. Другие же, напротив, могут экономить на сервисе, что иногда отражается на качестве блюд, либо заменять отдельные продукты более дешевыми аналогами.

Как подчеркнула Алтынай Качибекова, ценообразование формируется не только из стоимости муки и других ингредиентов. В цену входит и упаковка, и сервис, и сама атмосфера заведения — фактически, посещая кафе или ресторан, потребитель оплачивает не только еду, но и обслуживание, и условия, в которых он находится.

В настоящее время процент за обслуживание был отменен, и с официантами заключаются трудовые договоры. При этом данный период является переходным. Ранее расходы на персонал также учитывались, включая уплату налогов и систему мотивации сотрудников.