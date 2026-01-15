Запасы золота на «Кумторе» увеличились более чем на 268 тонн

Увеличение произошло в том числе за счет ресурсов хвостохранилищ

Горнодобывающий сектор Кыргызстана в 2025 году показал рост. По данным Министерства природных ресурсов, в 2024 году запасы золота на месторождении «Кумтор» увеличились на 147,4 тонны.

В 2025 году на государственный баланс дополнительно приняты ресурсы хвостохранилищ рудника — 121 тонна золота и 225 тонн серебра. Проект по переработке хвостов рассчитан на 17 лет и позволит продлить срок эксплуатации месторождения, обеспечив рабочие места и поступления в бюджет.

Также отмечен рост в угольной отрасли. За отчетный период выдано более 30 лицензий и введено в эксплуатацию свыше 20 новых угольных участков, что направлено на укрепление энергетической безопасности страны, особенно в зимний период.

Источник: vesti.kg



