Власти КР продлили запрет на экспорт макулатуры и картона

Таможенной и Пограничной службам поручено принять необходимые меры для пресечения попыток незаконного вывоза сырья.

Кабинет министров Кыргызстана ввел временный запрет на вывоз регенерируемой бумаги и картона (макулатуры) за пределы страны сроком на шесть месяцев, соответствующее постановление подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Ограничение распространяется на товары, классифицируемые кодом ТН ВЭД ЕАЭС 4707 (макулатура и отходы бумаги). Исключение сделано только для международных транзитных перевозок и гуманитарной помощи, оказываемой кабинетом министров. Документ вступает в силу по истечении 15 дней со дня его официального опубликования.

Таможенной и Пограничной службам поручено принять необходимые меры для пресечения попыток незаконного вывоза сырья. Министерство экономики и коммерции, а также МИД уведомят о введенных ограничениях Всемирную торговую организацию (ВТО), Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) и партнеров по СНГ.

Данное решение фактически продлевает действие протекционистских мер, направленных на поддержку отечественных перерабатывающих предприятий, испытывающих дефицит сырья. Новое постановление признает утратившим силу аналогичный документ от 27 июня 2025 года, срок действия которого истек.

Источник: economist.kg