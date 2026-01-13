Для швейной и текстильной отрасли предоставят новые льготы

В 2026 году среднемесячная заработная плата составляет 44 тысячи 70 сомов.

ГНС сообщает, что законом КР от 31 декабря 2025 года снижены ставки подоходного налога и тарифы страховых взносов для субъектов швейной и текстильной промышленности.

Согласно закону, с 1 января 2026 года данные предприниматели уплачивают за одного работника страховой взнос в размере 12 процентов от 40 процентов от размера среднемесячной заработной платы, что составляет 2 тысячи 115,5 сома, а также подоходный налог в размере 1 процента от среднемесячной заработной платы — 440,7 сома. Общая сумма платежей за одного работника составляет 2 тысячи 556,2 сома.

Данные изменения направлены на поддержку отечественных производителей, снижение налоговой нагрузки, улучшение налогового администрирования, а также создание благоприятных условий для развития производства, повышения конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках, стимулирование занятости и рост экспортного потенциала отрасли.

Источник: 24.kg