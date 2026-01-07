Кыргызстан оказался в пятерке стран, активно закупающих шампанское в России

Кыргызстан оказался в пятерке стран, активно закупающих шампанское в России. Об этом сообщает федеральный центр развития экспорта продукции «Агроэкспорт».

По его данным, РФ с января по ноябрь 2025 года отправила на внешние рынки больше 2 тысяч тонн игристых вин более чем на $3,3 миллиона.

За аналогичный период 2024-го отправлено 1,6 тысячи тонн на сумму, превышающую $2,3 миллиона. Таким образом, в физическом отношении отгрузки увеличились на 30 процентов, а в стоимостном — на 41 процент.

В списке главных импортеров первые два места заняли Казахстан и Китай. Доля первого составила 28 процентов, второго — 27 процентов. Также на Беларусь пришлось 17 процентов, на Кыргызстан — 6 процентов, на Абхазию — 5 процентов.

Источник: 24.kg