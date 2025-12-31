ГНС собрала 389 млрд сомов — служба запускает камеральные онлайн-проверки

Налоговая служба (ГНС) Кыргызстана по итогам 2025 года обеспечила поступление в бюджет 389 млрд сомов налогов и страховых взносов, перевыполнив план на 46.5 млрд сомов, сообщил председатель ведомства Алмамбет Шыкмаматов на итоговом совещании 29 декабря.

Фискальные органы достигли исторического максимума сборов. При утвержденном плане в 343 млрд сомов фактическое исполнение составило 113.6%. По сравнению с 2024 годом объем поступлений увеличился на 87.5 млрд сомов, темп роста достиг 28.9%. Глава ГНС уточнил показатели непосредственно по налоговым сборам.

«По налогам в целом план составлял 268 млрд сомов. Сейчас еще остается 2–3 дня, и по нашему прогнозу мы выполним план на уровне 307–308 млрд сомов. Это примерно на 40 млрд сомов больше утвержденного плана. По сравнению с прошлым годом показатели перевыполнены примерно на 79 млрд сомов», – отметил он.

Либерализация и цифровой контроль

В 2026 году ведомство сменит акценты в работе. Приоритетом станет борьба с теневой экономикой и сокращение налоговой задолженности, однако давление на легальный бизнес планируют снизить.

Шыкмаматов заявил, что президент КР поставил задачу либерализовать нагрузку на малый и средний бизнес. Ожидаются законодательные изменения для поддержки стартапов, производства и привлечения инвестиций.

Главным цифровым нововведением станет запуск электронной системы учета Kezet в январе 2026 года. Платформа позволит проводить бесконтактные камеральные проверки и усилит аналитическую работу.

