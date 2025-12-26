В Кыргызстане в 2025 году введено в эксплуатацию 291 социальный объект

На их строительство и ремонт выделено 15,5 миллиардов сомов

По данным пресс-службы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, в 2025 году из республиканского бюджета на строительство и капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения было выделено 15,5 миллиардов сомов, что на 33,6% больше, чем в 2024 году.

«Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства совместно с органами местного самоуправления построило или отремонтировало и ввело в эксплуатацию 291 социальный объект. Полностью завершены работы еще на 183 малых объектах. Показатель вырос на 20,96% по сравнению с 2024 годом», — говорится в сообщении.

По регионам больше всего социальных объектов введено в эксплуатацию в Жалал-Абадской области — 80, в Ошской области — 63, в Иссык-Кульской области — 39, в Чуйской области — 34, в Баткенской области — 22, в Нарынской области — 21, в городе Бишкек — 13, в городе Ош — 10 и в Таласской области — 9.

Среди введённых объектов 129 — школы, 60 — детских садов, 26 — объектов здравоохранения, 27 — спортивных объектов, 8 — объектов культуры, 34 — прочих объектов и 7 систем «Таза-Суу».

Источник: vesti.kg



