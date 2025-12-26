Кабмин: За 5 лет бизнесу предоставлены госгарантии на 30,8 млрд сомов

В 2020–2025 годах государственные гарантии были предоставлены 18 субъектам экономики на общую сумму 30,8 млрд сомов, сообщил сегодня председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на заседании Жогорку Кенеша.

По его данным, малому и среднему бизнесу через 12 банков было выдано 9,5 млрд сомов беспроцентных кредитов, количество заемщиков составило 11 тыс. 860.

“В 2025 году был запущен отдельный проект поддержки малого и среднего бизнеса, в рамках которого предусмотрено 500 млн сомов кредитных средств по льготной ставке 12%. Также был сформирован реестр добросовестных налогоплательщиков. Компании, включенные в реестр, освобождены от плановых проверок и пользуются VIP-сервисами со стороны государственных органов”, - сказал он.

Глава кабмина отметил, что бизнес-сектор продемонстрировал существенный рост.

“По итогам 9 месяцев 2025 года прирост валовой добавленной стоимости, созданной малыми и средними предприятиями, составил 46% и достиг 641 млрд сомов. Доля МСП в валовом внутреннем продукте увеличилась с 42,6% до 51,7%. Общее количество предприятий составило 20,3 тыс., из них 616,9 тыс. действующие субъекты предпринимательства”, - проинформировал он.

Касымалиев сообщил, что в рамках программы правительственного акселератора было внедрено 12 реформ, направленных на улучшение деловой среды. Эти меры существенно упростили процедуры получения лицензий и разрешений, выдачи разрешительных документов в сфере строительства и трансформации земельных участков.

Источник: Кабар