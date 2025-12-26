Каныбек Туманбаев: Доходы управделами президента КР выросли в 30 раз

В этом году план в 11 млрд сомов превысили

Доходы структур и подразделений управделами президента КР выросли в 30 раз за последние шесть лет. Об этом на итоговом аппаратном совещании сказал руководитель ведомства Каныбек Туманбаев.

По его словам, динамика поступлений изменилась с 479,2 тысячи сомов в 2020 году до 14,1 млрд сомов в 2025 году. Таким образом, утвержденный на этот год план в 11 млрд сомов превышен.

В отчет не вошли доходы от новых активов, переданных управделами в 2025-м году. Среди них ОсОО «Элкат» и Государственный центр регистрации автотранспорта.

«В следующем году планируем увеличить доходы до 25 млрд сомов», - сообщил Туманбаев.

Источник: vesti.kg



