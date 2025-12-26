Касымалиев: До конца года ожидается выход стейблкоина KGST на международные биржи

Национальный стейблкоин USDKG выпустил первую эмиссию, сообщил сегодня председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, каждый стейблкоин обеспечен физическим золотом, и 1 токен равен 1 доллару, добавив, что выпущено 50 млн токенов.

«Кроме того по стейблкоину KGST тоже идут работы. До конца года планируется войти в листинг международных бирж. Этот стейблкоин равен национальной валюте Кыргызстана», - отметил глава кабмина.

Источник: Кабар