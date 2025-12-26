Касымалиев: До конца года ожидается выход стейблкоина KGST на международные биржи

Каждый стейблкоин обеспечен физическим золотом, и 1 токен равен 1 доллару, добавив, что выпущено 50 млн токенов.
Национальный стейблкоин USDKG выпустил первую эмиссию, сообщил сегодня председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, каждый стейблкоин обеспечен физическим золотом, и 1 токен равен 1 доллару, добавив, что выпущено 50 млн токенов.
«Кроме того по стейблкоину KGST тоже идут работы. До конца года планируется войти в листинг международных бирж. Этот стейблкоин равен национальной валюте Кыргызстана», - отметил глава кабмина.
Источник: Кабар