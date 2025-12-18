По итогам кыргызско-афганского бизнес-форума заключено 11 договоров на сумму $157 млн

В бизнес-форуме приняли участие более 100 представителей государственных органов и деловых кругов двух стран.

В столице Афганистана, городе Кабул, состоялся кыргызско-афганский бизнес-форум, организованный Центром «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно с Торгово-инвестиционной палатой Афганистана. Об этом сообщили в Минэкономики КР.

В ходе форума директор Центра «Кыргыз Экспорт» Урмат Такиров презентовал представителям афганского бизнеса экспортный потенциал Кыргызстана. По итогам мероприятия были подписаны 11 договоров о намерениях на поставку товаров и оказание услуг на общую сумму 157 млн долларов США. Соглашения охватывают такие направления, как телекоммуникационное оборудование, цемент, обувь, медикаменты, мёд, логистические услуги и продукция сельского хозяйства.

Кыргызскую делегацию возглавил министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков. В рамках визита министра в Кабуле был открыт Дом торговли Кыргызстана, а также проведён ряд двусторонних встреч, в ходе которых обсуждались перспективы расширения взаимной торговли, развития экспортного сотрудничества и реализации совместных проектов.

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики выражает благодарность Посольству Кыргызской Республики в Афганистане за высокий уровень организационной поддержки и содействие в проведении форума.

Источник: Кабар