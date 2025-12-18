Кыргызстан заключил с Афганистаном договоры на $157 миллионов

КР поставит в Афганистан товары и услуги на указанную сумму.

По итогам Кыргызско-Афганского бизнес-форума, прошедшего в Кабуле, заключено 11 договоров о намерениях на поставку товаров и оказание услуг на $157 миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции.

Отмечается, что КР поставит в Афганистан товары и услуги на указанную сумму.

По данным ведомства, соглашения охватывают такие направления, как телекоммуникационное оборудование, цемент, обувь, медикаменты, мед, логистические услуги и продукция сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что в Кабуле открыли Торговый дом Кыргызской Республики.

Ичточник: 24.kg