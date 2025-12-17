СЭЗ Кыргызстана за три года привлекли более 5 млрд сомов инвестиций

С 2022 года по сентябрь 2025 года СЭЗ привлекли более 5,1 млрд сомов, а поступления в бюджет превысили 10 млрд сомов.

Свободные экономические зоны Кыргызстана продолжают успешно привлекать инвестиции и развивать производство, заявил директор Национального агентства по инвестициям Равшан Сабиров на форуме «Инвестиционный вектор: государство-бизнес».

«Сегодня работают свыше 330 предприятий, включая технологические производства, укрепляющие экспортные позиции страны, а также импортозамещающие производство. Создаются новые индустриальные кластеры и производственные парки, а налоговые льготы и упрощенные процедуры делают СЭЗ привлекательными для бизнеса», - сказал он.

Сабиров отметил, что государство намерено развивать инфраструктуру, совершенствовать нормативную базу и обеспечивать сбалансированное развитие всех экономических зон для роста инвестиционной привлекательности Кыргызстана.

Источник: Кабар