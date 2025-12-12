Кыргызстан и Турция обсудили развитие зеленой энергетики и строительство новых ГЭС

Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в энергетическом секторе, реализация совместных крупных проектов и другие актуальные направления взаимодействия.

В рамках рабочего визита в Стамбул 9 декабря министр энергетики Таалайбек Ибраев провел встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром.

По данным ведомства, в ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в энергетическом секторе, реализация совместных крупных проектов и другие актуальные направления взаимодействия.

Особое внимание было уделено проекту «Коридор зелёной энергетики Центральная Азия – Азербайджан (Каспий)», который планируется к реализации между государствами членами Организации тюркских государств. Также рассмотрены инициатива по созданию в Кыргызстане регионального центра по технологиям и зелёным инициативам, а также проекты Суусамыр–Кокомеренского каскада ГЭС и Казарманского каскада ГЭС общей установленной мощностью 1305 МВт и годовой выработкой 3,317 млрд кВт·ч.

Ибраев подчеркнул, что Кыргызская Республика обладает значительным потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии гидроэнергетики, солнечной, ветровой и биоэнергетики. Кроме того, он отметил высокое качество кыргызского угля и предложил рассмотреть возможности сотрудничества с Турцией в угольной отрасли.

В ответ министр Алпарслан Байрактар отметил, что ранее не был осведомлён о наличии в Кыргызстане высококачественных запасов угля, и выразил готовность к рассмотрению сотрудничества в данном направлении при условии благоприятной логистики и экономической целесообразности.

По итогам встречи стороны выразили взаимную благодарность за поддержку и подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества.