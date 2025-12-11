Кыргызстан и Китай обсудили реализацию проектов по Камбар-Атинской и Уч-Курганской ГЭС

Стороны обсудили основные аспекты реализации проектов введения второго гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2 и реконструкции Уч-Курганской ГЭС.

По поручению министра энергетики Таалайбека Ибраева глава ОАО "Электрические станции" Алибек Садыров принял участие в мероприятиях, организованных Dongfang Electric Corporation, Dongfang Electric Machinery Co. в городах Чэнду и Дэян (КНР), а также провел двустороннюю встречу с представителями CNEEC и Sinohydro. Об этом сообщает пресс-служба ОАО.

Стороны обсудили основные аспекты реализации проектов введения второго гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2 и реконструкции Уч-Курганской ГЭС. По итогам обсуждения достигнута договоренность об ускорении графиков подготовки, сдачи и выполнения строительно-монтажных работ.

Основные результаты встреч

Реконструкция Уч-Курганской ГЭС (га-2 и ГА-1):

до 1 февраля 2026 года будет поставлено 80% оборудования для ГА-2;

до 1 июня 2026 года-80% оборудования для ГА-1;

проектные команды укомплектованы высококвалифицированными техническими специалистами и специалистами по управлению;

завершение работ по ГА-2 запланировано на 1 октября 2026 года, по ГА-1 на 1 ноября 2026 года.

Камбар-Атинская ГЭС-2 (ввод второго гидроагрегата):

принято решение об ускорении проектных работ;

испытания модели турбины запланированы на январь 2026 года;

сокращены сроки подготовки, поставки, монтажа и пуско-наладочных работ оборудования по лотам 1 и 2;

ускорения работ по строительству и земельным ЦТО (л-3), подтверждающие проведении дополнительных переговоров;

проверка заводского оборудования запланирована на апрель 2026 года.

Ожидается, что достигнутые соглашения укрепят партнерские отношения с производственными и инжиниринговыми компаниями Китая и обеспечат ускоренное продвижение проектов, имеющих стратегическое значение для гидроэнергетической инфраструктуры Кыргызстана.

