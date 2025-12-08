Нацбанк КР ввел в обращение сереряную коллекционную монету «Тушоо кесүү»

Она отражает национальные обычаи и обряды

Национальный банк в целях отражения и популяризации национальных обычаев и обрядов с 8 декабря 2025 года ввел в обращение серебряную коллекционную монету «Тушоо кесүү» серии «Кыргызские обычаи и обряды». Об этом сообщили в финансовом регуляторе.

На монете изображен ребенок, который делает первые самостоятельные шаги с разрезанными путами на ногах. Слева от него изображены его родители, справа – юрта и бегущие дети, участвовавшие в забеге, посвященном обряду разрезания пут. В верхней части расположена надпись монеты «Тушоо кесүү». В левой части указаны проба металла (Ag 925) и вес монеты (28,28 g), в правой части - номинал монеты «10 сом».

На оборотной стороне монеты изображен герб Кыргызской Республики в обрамлении изображения пут (веревки), в верхней части которых расположено стилизованное изображение окрыленного мальчика в калпаке, крепко и уверенно стоящего на ногах. По окружности монеты расположена надпись «Кыргыз үрп-адаттары жана ырым-жырымдары» (Кыргызские обычаи и обряды). В нижней части указан год выпуска монеты (2025).

Коллекционная монета «Тушоо кесүү» имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызской Республики.

Источник: vesti.kg



