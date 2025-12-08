Президент Узбекистана отметил важность продвижения проектов в сфере энергетики с Кыргызстаном

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял министра энергетики Кыргызской Республики Таалайбека Ибраева.

В начале встречи высокий гость передал главе государства искренние приветствия президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства, в том числе в энергетической сфере. С удовлетворением отмечена высокая динамика развития двусторонних отношений.

Лидер Узбекистана подчеркнул важность углубления взаимодействия в области водной энергетики и эффективного продвижения совместных проектов регионального значения, прежде всего Камбаратинской ГЭС-1.

«Для эффективного использования и совместного управления гидроэнергетическим потенциалом региона в следующем году мы начнём финансирование проекта строительства ГЭС “Камбар-Ата-1” совместно с Кыргызстаном и Казахстаном», — сказал Мирзиёев.

Он также поблагодарил министра энергетики Кыргызстана Таалайбека Ибраева, а также руководителей энергетических компаний Объединённых Арабских Эмиратов, Турции и Азербайджана за поддержку в привлечении крупных инвестиций в Узбекистан и внедрении современных технологий.

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев поблагодарил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева за тёплый приём. Он также выразил благодарность за поддержку сотрудничества двух стран в энергетической сфере и реализации совместных проектов.

Источник: Кабар