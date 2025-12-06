До 37 процентов сократился внешний долг Кыргызстана — глава Минфина

Повода для беспокойства о долговых обязательствах государства нет, поскольку ситуация находится под контролем, резюмировал он.

Внешний долг Кыргызстана сократился до 37 процентов. Об этом журналистам сообщил министр финансов Алмаз Бакетаев.

По его словам, результата удалось достичь за последние четыре года в рамках выполнения поручения президента по снижению долговой нагрузки на бюджет. Такой показатель глава ведомства оценил как достижение государственной финансовой политики.

Он также добавил, что надежность позиций КР подтверждена внешними аудиторами, которые проводят мониторинг, например, Азиатский банк развития. Эксперты признали внешний долг страны устойчивым.

Алмаз Бакетаев отметил, что у республики нет просрочек по обязательствам и даже есть возможность досрочного погашения части долга.

Повода для беспокойства о долговых обязательствах государства нет, поскольку ситуация находится под контролем, резюмировал он.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров сообщал, что с 2020 по 2025 год на обслуживание госдолга направлено 285,4 миллиарда сомов, из которых 170,5 миллиарда — внешний долг, 114,9 миллиарда — внутренний. Он отмечал, что при текущих темпах экономического роста внешний долг будет погашен к 2035-му.

Источник: 24.kg