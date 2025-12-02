На перевале Тоо-Ашуу построят альтернативный тоннель

Подписано соглашение о государственно-частном партнерстве по строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу, сообщили в Нацагентстве по инвестициям.

Документ заключен между Министерством транспорта и коммуникаций, Национальным агентством по инвестициям и консорциумом компаний во главе с ОсОО «Тез Жол».

Проект предусматривает возведение нового тоннеля протяжённостью 11,5 км на высоте около 2 200 метров над уровнем моря, что обеспечит круглогодичное, безопасное и бесперебойное транспортное сообщение по одному из ключевых маршрутов страны.

В рамках ГЧП дополнительно планируется строительство:

двух пунктов взимания платы, двух малых гидроэлектростанций общей мощностью 31,3 МВт,

современной системы управления тоннелем, включающей безопасность, мониторинг и автоматизацию трафика.

Реализация проекта «Келечек» призвана снизить транспортную нагрузку на действующий тоннель Тоо-Ашуу, повысить пропускную способность на стратегическом участке и улучшить логистические условия для граждан и бизнеса.

Источник: Кабар