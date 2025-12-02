На перевале Тоо-Ашуу построят альтернативный тоннель

Проект предусматривает возведение нового тоннеля протяжённостью 11,5 км на высоте около 2 200 метров над уровнем моря
Подписано соглашение о государственно-частном партнерстве по строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу, сообщили в Нацагентстве по инвестициям.
Документ заключен между Министерством транспорта и коммуникаций, Национальным агентством по инвестициям и консорциумом компаний во главе с ОсОО «Тез Жол».
Проект предусматривает возведение нового тоннеля протяжённостью 11,5 км на высоте около 2 200 метров над уровнем моря, что обеспечит круглогодичное, безопасное и бесперебойное транспортное сообщение по одному из ключевых маршрутов страны.
В рамках ГЧП дополнительно планируется строительство:
- двух пунктов взимания платы, двух малых гидроэлектростанций общей мощностью 31,3 МВт,
- современной системы управления тоннелем, включающей безопасность, мониторинг и автоматизацию трафика.
Реализация проекта «Келечек» призвана снизить транспортную нагрузку на действующий тоннель Тоо-Ашуу, повысить пропускную способность на стратегическом участке и улучшить логистические условия для граждан и бизнеса.
Источник: Кабар