Президент России заявил о «черном импорте» как причине очередей фур на границе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проблема возникла после указа президента России, согласно которому ввезенный на территорию РФ товар должно получать российское юридическое лицо.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с большими очередями из грузовиков, скопившихся на границе России и Казахстана. Он заявил, что поручил организовать выборочные проверки на дорогах, в результате которых выяснилось, что значительное число грузовиков пересекает границу совсем без документов, сообщили СМИ.

«Да, у нас общий рынок, но каждый грузовик должен иметь оговоренный набор документов. Должно быть понятно, куда двигается товар, кто должен заплатить НДС при получении. Просто «черный импорт» прет на нашу таможенную территорию. Россия недополучает десятки миллиардов рублей», — сказал Владимир Путин.

По словам президента, он достиг договоренности с президентом Казахстана о принятии мер для ускорения движения скопившихся грузовиков. Таможни договорились о том, что для начала будет заявлена стоимость товаров и указан получатель.

«Пускай это будет почти в рамках зеленого коридора, хоть что-нибудь пусть заплатят для начала. Со следующего года наша таможня при выборочной проверке будет требовать наличия всех документов, а без них она пропускать не будет, вплоть до конфискации. Нужно навести порядок», — подчеркнул Владимир Путин, добавив, что очередь может исчезнуть до конца года, и уже пропущены тысячи грузовиков.

«Если раньше мы, кыргызские предприниматели, просто завозили товар через карго, то сейчас в России должен быть получатель, с которым должен быть договор и который должен уплачивать ввозной НДС в 20 процентов. Но многие наши предприниматели, которые торгуют на маркетплейсах, зарегистрированы как кыргызские юрлица. Мы хотим заплатить НДС, мы хотим завезти товар, мы хотим работать «по-белому», но у нас нет юрлица в России, чтобы оплатить НДС», — объяснил в интервью 24.kg сложившуюся ситуацию предприниматель Азамат Керимбек уулу.

Источник: 24.kg