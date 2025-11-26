Российские инвестиции в экономику Кыргызстана достигли почти $2 млрд — Путин

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В 2025 году количество российских компаний в Кыргызстане возросло в троекратном размере

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с кыргызстанским коллегой Садыром Жапаровым в Бишкеке сообщил, что объем российских инвестиций в экономику Кыргызстана достиг почти $2 млрд.

Российский лидер подчеркнул статус своей страны как ведущего торгово-экономического партнера республики. По итогам прошлого года товарооборот увеличился на 13.6% и достиг рекордной отметки в $4.1 млрд. Позитивная динамика сохраняется и в текущем году: за январь–сентябрь показатели выросли еще на 17%.

Ключевым изменением в финансовом взаимодействии стал практически полный отказ от сторонних валют. По словам Путина, порядка 97% всех платежей между странами теперь проходят в национальных валютах. Сейчас правительства прорабатывают новые варианты организации взаимных расчетов для дальнейшего упрощения торговли.

Российский лидер отметил, что в Кыргызстане успешно функционируют 1700 предприятий с российским участием. Рост деловой активности и доверие инвесторов он напрямую связал с действиями руководства республики.

«Хочу отметить, что вот такое доверие российских инвесторов в сотрудничестве с КР, в во вложении своих капиталов в кыргызскую экономику, связано с вашими усилиями и связано с положительной динамикой во внутриполитической политике. Мы с удовлетворением констатируем, что республика под вашим руководством является стабильным, надежным партнером с внутриполитической точки зрения, и это одно из основных условий для дальнейшего развития наших двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей», — заявил Владимир Путин.

В ходе переговоров обозначены перспективные направления сотрудничества. Помимо традиционных поставок природного газа и нефтепродуктов, которые обеспечивают российские компании, стороны рассматривают высокотехнологичные проекты:

развитие мирного атома;

строительство солнечных и ветровых электростанций;

проекты в сфере цифровой экономики;

расширение транспортно-логистических маршрутов.

В сфере безопасности Владимир Путин выделил роль Объединенной российской военной базы, назвав ее важным фактором обеспечения стабильности в регионе.

Визит президента РФ проходит в преддверии заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. В 2026 году председательство в организации перейдет от Кыргызстана к России.

Источник: economist.kg