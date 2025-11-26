В Бишкеке и Чуйской области на газификацию выдано 13.78 млн сомов льготных кредитов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Общий объем кредитных средств, выделенных этим банкам для реализации программы, составляет 200 млн сомов.

В Минфине отчитались о выдаче кредитов на поддержку работ по газификации Бишкека и Чуйской области. По проекту «Льготное финансирование-3» выданы первые кредиты на общую сумму 13.78 млн сомов. Финансирование предоставлено 110 получателям по всей республике.

Проект был утвержден распоряжением кабинета министров от 28 апреля 2025 года и предусматривает участие двух государственных банков — ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк».

Льготное финансирование позволяет ускорить подключение домов и объектов к газовым сетям, расширить зону газификации и повысить качество энергообеспечения в регионе.

Источник: economist.kg