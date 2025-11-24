Казахстан и Узбекистан будут зимой поставлять электроэнергию Кыргызстану

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны договорились о ряде мер, чтобы стабильно пройти отопительный сезон и обеспечить полив в 2026 году

В Алматы прошло заседание водно-энергетических ведомств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана под руководством министра энергетики РК Ерлана Аккенженова. На встрече стороны согласовали параметры дальнейшего сотрудничества с учетом критической ситуации на Токтогульском водохранилище.

Казахстан и Узбекистан подтвердили, что готовы поставлять Кыргызстану электроэнергию в осенне-зимний период. Это позволит стране сократить выработку зимой и накапливать воду в Токтогульском водохранилище. Весной и летом накопленный объем направят в Казахстан и Узбекистан для стабильного полива сельхозугодий.

Страны также договорились совместно снижать потребление и усилить меры по энергосбережению. Участники подчеркнули, что работают в духе добрососедства и стремятся укрепить энергетическую безопасность всего региона. Узбекистан, в свою очередь, подтвердил готовность обеспечить транзит и балансировку энергосистемы.

По итогам встречи подписан трехсторонний протокол c объемами зимних поставок электроэнергии и параметрами накопления воды для вегетационного периода 2026 года.

Источник: vesti.kg