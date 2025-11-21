Счетная палата проверила МЧС и нашла финансовые нарушения на 210 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Выявлены финансовые нарушения на общую сумму 210,8 млн сомов.

Совет Счетной палаты КР провел аудит исполнения бюджета Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана и подведомственных ему структур за 2023-2024 годы. И нашел ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выявлены финансовые нарушения на общую сумму 210,8 млн сомов. Из них 156,8 млн сомов подлежат восстановлению, а 66 млн сомов уже возмещены в ходе аудиторских мероприятий.

Основные нарушения:

По данным проверяющих, МЧС формировало и использовало отдельную смету по централизованным мероприятиям. Однако такая практика не предусмотрена действующим законодательством и не соответствует установленным правилам бюджетного планирования и исполнения. Также подтверждено, что ассигнования, предусмотренные в смете, впоследствии утверждались для ведомственных организаций.

В гидрометеорологической службе из зарегистрированных 157 земельных участков у 21 участка отсутствуют государственные акты. Рекомендовано усилить работу по уточнению и оформлению правоустанавливающих документов.

В лесных хозяйствах начисленные расходы и убытки не были своевременно возмещены. Сумма в размере 96,1 млн сомов по аренде земельных участков пока не поступила в республиканский бюджет в полном объеме. Данная ситуация свидетельствует о необходимости улучшения управления и контрольных процедур в лесохозяйственной отрасли.

Проектом ERIC (повышение устойчивости к рискам природных катастроф) утвержденный бюджет на 2023 год был освоен не полностью - исполнение составило лишь 13,7%. По отдельным компонентам проекта договор с подрядной компанией был расторгнут досрочно, что привело к задержкам начала строительства школ.

Завершение оперативного проекта COVID-19 затянулось почти на два года и было окончено в октябре 2024 года. Отмечено, что часть средств была направлена на мероприятия, не имеющие прямой связи с целями оперативного реагирования. Вместе с тем капитальные ремонты были ориентированы на улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения.

В четырех подведомственных структурах МЧС в 2023-2024 годах использовано более 1,9 млрд сомов капитальных вложений. В ходе аудита выявлены характерные нарушения на сумму 6,8 млн сомов.

Счетная палата представила ряд рекомендаций, направленных на повышение бюджетной дисциплины, совершенствование проектного управления и усиление механизмов внутреннего контроля в системе министерства.

Источник: kaktus.media