АБР планирует вложить более $10 млрд в региональные проекты ЦАРЭС до 2030 года

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Следующая Министерская конференция пройдет в Монголии в 2026 году и будет посвящена 25-летию программы ЦАРЭС.

Сегодня, 20 ноября, Азиатский банк развития заявил о намерении инвестировать свыше $10 млрд до 2030 года в проекты и инициативы Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Об этом объявил президент АБР Масато Канда на полях 24-й Министерской конференции ЦАРЭС.

«Видение ЦАРЭС для нас очевидно: это регион, обладающий экономической и экологической устойчивостью, социальной инклюзивностью и цифровой связанностью», — отметил Масато Канда, подчеркнув, что увеличение финансирования позволит поддержать интеграцию, устойчивость и совместный экономический рост стран региона.

На конференции министры стран ЦАРЭС одобрили среднесрочные обзоры трех ключевых стратегий — Транспортной стратегии ЦАРЭС 2030, Интегрированной повестки в области торговли ЦАРЭС 2030 и Цифровой стратегии ЦАРЭС 2030. Эти документы формируют общую дорожную карту для укрепления взаимосвязанности, диверсификации торговли и ускорения цифровизации. В центре внимания — зеленая инфраструктура, интеллектуальная мобильность и гармонизированное регулирование.

Программа ЦАРЭС объединяет государства и партнеров по развитию, которые совместно продвигают устойчивый рост и региональное сотрудничество. С 2001 года в рамках ЦАРЭС мобилизовано более $54 млрд инвестиций. АБР выполняет функции Секретариата программы.

Отдельно отмечен прогресс в упрощении процедур торговли и модернизации границ. Одобрен проект «Региональное улучшение приграничных служб в рамках экономического коридора Алматы–Бишкек». Он предусматривает модернизацию трех пограничных переходов между Кыргызстаном и Казахстаном с внедрением энергоэффективных решений.

Также дан старт переговорам по Партнерству ЦАРЭС по упрощению процедур торговли и инвестиций — новой стратегической рамке, направленной на снижение торговых барьеров и продвижение цифровой торговли и услуг.

Отметим, накануне состоялся Бизнес-форум ЦАРЭС, который собрал более 200 представителей частного сектора, государственных органов и международных организаций. Участники обсудили роль экономических коридоров в стимулировании роста, цифровых инноваций и климатической устойчивости.

Источник: economist.kg