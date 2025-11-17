Счетная палата выявила серьезные проблемы в работе портала госзакупок

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Недостаточная координация, слабая кибербезопасность и устаревшие документы при закупках из одного источника

Счетная палата провела проверку работы электронного портала госзакупок за 2024 год и выявила системные сбои — от невыстроенного взаимодействия между структурами до рисков в сфере информационной безопасности. Аудит показал, что портал работает с перебоями из-за слабой координации между Департаментом государственных закупок, «Центром закупок» и госпредприятием «Инфосистемс». По данным проверяющих, взаимодействие между участниками процесса так и не было должным образом налажено, а нехватка IT-специалистов ухудшила качество обслуживания.

Отдельный блок замечаний касается информационной безопасности. У части сотрудников обнаружены чрезмерные полномочия в системе, а защита сетей и серверов признана недостаточной. План восстановления портала после аварий не тестируется регулярно.

Проблемы нашлись и в закупках из одного источника: «Центр закупок» не проводил обязательный мониторинг цен, а некоторые договоры заключались без конкуренции. Кроме того, в ряде случаев заказчики использовали старые шаблонные документы прошлых лет, что снижает конкуренцию и влияет на качество закупаемых товаров.

По итогам проверки Счетная палата предложила создать при Минфине постоянный координационный совет, усилить кибербезопасность, интегрировать портал с другими госресурсами и внедрить полноценный электронный контроль закупок. Среди рекомендаций также — утвердить четкий порядок взаимодействия между ведомствами и увеличить число IT-специалистов. По мнению аудиторов, выполнение этих мер должно повысить прозрачность и надежность системы госзакупок.

Источник: vesti.kg



