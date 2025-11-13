По поручению министра энергетики поставка угля на ТЭЦ Бишкека приостановлена

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Угля хватит всем, уверяет Таалайбек Ибраев

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев дал поручение на 10 дней приостановить поставку угля на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил он сам во время пресс-конференции. По его словам, такая мера необходима для того, чтобы уголь смогло закупить население, потому что скоро зима.

«Все вагоны, груженные в Балыкчы, будут распределяться в Чуйской долине. Всевышний наградил нас богатой землей, угля хватит всем. Но граждане начинают заготавливать уголь с первым снегом. Хотя в августе, когда начались вскрышные работы, мы через прессу просили граждан запастись топливом, призывали покупать. Сейчас же мы по 2,5 тыс. сомов грузим, здесь по 8 тыс. за тонну продают. "Кыргызкомур" по 5,8 тыс. сомов продает. С одного рейса водители зарабатывают 60-90 тыс. сомов. Чтобы не спекулировали, Госантимонополия контролирует цены», - сказал глава Ибраев.

По словам министра энергетики КР, на ТЭЦ Бишкека сегодня имеется 300 тыс. тонн угля. Мэрия Бишкека ранее сообщила, что по состоянию на 11 ноября 2025 года на ТЭЦ заготовлено 159,43 тысячи тонн угля, что составляет 66,3% от плана. Всего же к предстоящему отопительному сезону 2025–2026 годов запланирована заготовка 240,2 тысячи тонн угля для обеспечения жителей столицы, заготовка угля началась в июле 2025 года и продолжится до конца года.

Источник: vesti.kg



