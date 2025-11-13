Ибраев: Благодаря «умным» счетчикам сэкономлено 10 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Благодаря этому мы сэкономили 10 тонн бумаги, что эквивалентно примерно 10 миллионам сомов.

Благодаря дистанционному сбору показаний со счетчиков удалось сэкономить 10 тонн бумаги. Об этом сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев на пресс-конференции.

«Раньше инспекторы обходили дома и вручную записывали показания счетчиков. Сейчас все поступает через приложение «Мой свет», которым пользуются 97,5% граждан по всей республике.

Благодаря этому мы сэкономили 10 тонн бумаги, что эквивалентно примерно 10 миллионам сомов. Кроме того, часть инспекторов была сокращена, поскольку их функции теперь выполняют «умные» счетчики», — отметил министр.

Источник: Кабар