Минводсельпром: Кыргызстан полностью обеспечивает себя говядиной и бараниной

По данным Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Кыргызстан полностью обеспечивает себя говядиной и бараниной.

В то же время, как сообщает пресс-служба ведомства, мясо птицы импортируется по квоте: в 2025 году было поставлено 58 тыс. тонн, а в 2026-м ожидается 48 тыс. тонн.

В министерстве напомнили, что срок действия государственного регулирования цен на мясо (говядина и баранина, за исключением бескостного мяса) продлен до 31 декабря 2025 года.

По словам начальника отдела продовольственной безопасности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Урана Чекирбаева, принимаются меры по поддержанию стабильности цен в условиях сохраняющейся высокой инфляции как в мире, так и в Кыргызстане.

"Мясо является одним из основных продуктов питания в Кыргызстане. Поэтому мы должны удерживать его цену на стабильном уровне. В настоящее время стоимость говядины и баранины составляет около 600-700 сомов за килограмм. Прилагаются усилия, чтобы сохранить этот уровень. Для социально уязвимых слоев населения это особенно важно", - отметил Чекирбаев.

Кроме того, приостановлен экспорт живого скота, чтобы обеспечить достаточные объемы мяса на внутреннем рынке, говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что предпринимаемые меры направлены на "сохранение стабильности внутреннего рынка и защиту интересов граждан".

