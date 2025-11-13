"Отвечать будете вы!" Ташиев сделал предупреждение чиновникам из-за роста цен на мясо

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Акимы, мэры, губернаторы, если в вашем регионе цена на мясо превышает 680-700 сомов, отвечать будете вы!

Заместитель председателя кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сделал замечание акимам, мэрам и полномочным представителям президента в регионах в связи с ростом цены на мясо и продукты питания.

В интервью телеканалу Tegion TV Ташиев рассказал, что в последнее время он много разъезжал по регионам, встречался с жителями Чон-Алая, Оша, Узгена, Джалал-Абада и Балыкчы. На этих встречах жители в основном жаловались на повышение цен на мясо и продукты питания.

"Государство принимает все необходимые меры. Было принято постановление, согласно которому цены на мясо и продукты должны контролироваться и сдерживаться на определенном уровне. Однако это требование нигде не соблюдается. Я сам это видел, слышал от людей и наблюдал на рынках. В некоторых местах цены на мясо достигают 800-900 сомов, а где-то держатся на уровне 700-750 сомов. Согласно постановлению кабмина, цена не должна превышать 680-700 сомов.

Я стал разбираться, почему так происходит. Оказалось, что поставщики сдают мясо оптом по 450-500 сомов, а перекупщики перепродают его по двойной цене", - возмутился Ташиев.

Если оптовая цена мяса составляет 450-500 сомов, то в розницу она может быть максимум 550-600 сомов, к стоимости одного килограмма можно добавить 50 сомов, максимум 100 сомов. Но сейчас цена доходит до 700-900 сомов.

По его словам, местные органы власти, не контролируя цены на продукты питания, проявляют халатность. Глава ГКНБ предупредил чиновников об ответственности за неисполнение постановления о госрегулировании цен.

"Кто должен контролировать эту ситуацию? Есть Госантимонополия, есть местные органы власти - это акимы, мэры, губернаторы. Но сегодня они практически не контролируют цены. В связи с этим я обращаюсь к руководителям местных органов власти: отныне вы будете нести личную ответственность за рост цен на рынках своих регионов и за неисполнение постановления кабмина. Никаких отговорок быть не должно.

Не нужно все время сидеть в кабинетах, выходите к людям, общайтесь, узнавайте реальные цены на рынках. У вас должны быть люди, которые ежедневно предоставляют вам актуальную информацию. Но, к сожалению, вы так не работаете. Поэтому я делаю вам серьезное предупреждение", - заключил Ташиев.

Источник: kaktus.media