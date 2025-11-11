Касымалиев: Россия – надежный союзник и стратегический партнер Кыргызстана

В Государственной резиденции «Ала-Арча» сегодня состоялось 26-е заседание Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в узком составе.

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев поприветствовал делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком, отметив, что заседание проходит в год 25-летия подписания между двумя странами Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве.

«Благодаря доброй политической воле наших лидеров кыргызско-российские отношения укрепляются поступательно, а сотрудничество обогащается новым содержанием и новыми направлениями. Россия – надежный союзник и стратегический партнер Кыргызстана. Мы всегда говорим и отмечаем, что наши народы связывают вековые узы дружбы, духовной и культурной близости, добрососедства и взаимного уважения. Своевременное выполнение всех договоренностей, к которым приходят по итогам встреч наши лидеры, это наша главная задача, задача наших правительств», - сказал Адылбек Касымалиев.

Источник: Кабар