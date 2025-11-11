Кыргызстан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере водных ресурсов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны предложили новые инициативы по ирригации, восстановлению лесов и развитию совместных проектов

В городе Манас прошло 7-е заседание Совместной кыргызско-узбекской водохозяйственной комиссии. Участие в нем принял заместитель председателя кабинета министров КР и министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства КР, стороны обсудили рациональное использование водных ресурсов, обеспечение водно-энергетической безопасности в условиях изменения климата и перспективы регионального развития. Торобаев подчеркнул, что отношения Кыргызстана и Узбекистана достигли уровня стратегического партнерства, основанного на доверии и взаимной поддержке.

«Благодаря решительной политической воле наших президентов – уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова и уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиеева – были успешно решены сложные вопросы, включая вопросы государственной границы, что укрепило доверие и добрососедство между нашими народами. Мы рассматриваем воду не как предмет разногласий, а как основу взаимопонимания, дружбы и устойчивого развития», – отметил Торобаев.

Кыргызстан, расположенный в верховьях основных водных артерий региона, выполняет обязательства по обеспечению стран низовья необходимыми объемами воды, поддерживая продовольственную и экологическую безопасность Центральной Азии.

В ходе заседания кыргызская сторона предложила:

внедрение капельного и автоматизированного полива в приграничных районах;

создание «Зеленого пояса дружбы» вдоль границы для восстановления лесов и борьбы с опустыниванием;

развитие взаимодействия уполномоченных органов по водно-энергетическим вопросам.

Кроме того, обсуждались крупные совместные проекты, такие как строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги «Китай–Кыргызстан–Узбекистан», которые, по данным пресс-службы министерства сельского развития КР, укрепляют энергетический потенциал и транспортную связанность региона.

По итогам заседания стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и реализации новых инициатив. Торобаев отметил: «Уверен, что наши совместные усилия обеспечат устойчивое развитие и процветание наших государств».

Источник: vesti.kg



