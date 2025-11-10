Садыр Жапаров подписал обновлённую редакцию конституционного закона «О Национальном банке»

Президент Садыр Жапаров подписал обновлённую редакцию конституционного закона «О Национальном банке КР».



Отдельные положения, внесённые законом №74 от 16.04.2025, вступают в силу с 1 января 2027 года.



Ключевые моменты:



Цифровой сом (CBDC): закреплён как законное платёжное средство; исключительное право эмиссии и оператор платформы — Национальный банк. Определены принципы криптозащиты и правила оборота в цифровой среде.



Эмиссия электронных денег: подтверждена компетенция НБ КР по выпуску электронных денег наряду с наличной эмиссией.



Спецрегулятивные режимы (sandbox): НБКР вправе вводить пилотное регулирование для инновационных услуг/технологий, включая операции с виртуальными активами, с лицензированием в рамках спецрежима.



Независимость НБКР: прямой запрет на вмешательство; Кабмин и Нацбанк взаимодействуют, но запрещено кредитование Кабмина и первичное приобретение ГЦБ НБКР.



Платёжная дисциплина в сомах: сом — единственное законное платёжное средство; реклама цен в иностранной валюте запрещена (есть оговорённые исключения для ВЭД и отдельных инвестпроектов).



Прибыль и резервы: вводятся пороговые уровни капитала+обязательного резерва (5%/10% от монетарных обязательств) для распределения прибыли в бюджет; убытки, не покрытые резервом, компенсируются Кабмином для восстановления уставного капитала.



Надзор и защита потребителей: расширены полномочия по оверсайту платёжной системы, антимонопольному регулированию поднадзорных лиц и защите прав потребителей банковских и платёжных услуг.



Корпуправление: фиксируются сроки и порядок назначения правления (7 лет), ежегодный внешний аудит с конкурсным отбором аудитора ЖК, Комитет по аудиту, требования к внутреннему контролю.



Кадровые требования: служащие НБКР обязаны владеть государственным языком; установлены конфликты интересов и запреты (в т.ч. участие в политических партиях, владение акциями поднадзорных лиц и т.п.).



Валютная политика и резервы: НБКР самостоятельно управляет международными резервами; подтверждена свобода движения капитала с правом введения ограничений в целях безопасности/междунар. обязательств.



Отдельные изменения, принятые законом №74 от 16.04.2025, начнут действовать с 1 января 2027 года.

