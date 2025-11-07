На газификацию Бишкека и Чуйской области выданы льготные кредиты на 10,94 млн сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Проект «Льготное финансирование-3» реализуется через Айыл Банк и Элдик Банк

В рамках проекта «Льготное финансирование-3 по газификации города Бишкек и Чуйской области» профинансированы льготные кредиты на общую сумму 10,94 млн сомов, сообщает министерство финансов КР. Проект утвержден распоряжением кабинета министров КР от 28 апреля 2025 года №349-р и направлен на оказание государственной поддержки работ по газификации столицы и соседнего региона.

К реализации проекта привлечены ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк», общий объем кредитования составляет 200 млн сомов. По состоянию на 23 октября 2025 года льготные кредиты получили 88 субъектов финансирования по всей республике. Проект продолжает реализовываться для расширения газификации и поддержки частных и муниципальных инициатив в регионе.

Источник: vesti.kg



