Кыргызстан выпустил стейблкоин USDKG

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Эмитентом выступает ОАО "Эмитент виртуальных активов", учредителем которого является Минфин

В Кыргызстане провели государственную регистрацию первого выпуска стейблкоинов USDKG при публичном предложении. Это следует из данных Службы регулирования и надзора за финансовым рынком.

Эмитентом выступает ОАО "Эмитент виртуальных активов", учредителем которого является Минфин, а руководителем - Бийболот Мамытов.

Согласно информации, представленной на сайте и в соцсетях проекта, USDKG планируют обеспечить золотом и привязать к доллару по курсу 1:1. USDKG намерены использовать для глобальной торговли.

Источник: kaltus.media