ЮНЕСКО ощутила экономический ренессанс Центральной Азии?!

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Богатая история Центральной Азии с древнейших времен по нынешние дни составляют важную часть истории человечества.

Не только поводом, но и причиной данной публикации является состоявшаяся в эти дни в Самарканде 43-я Генеральная конференция Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Такое, весьма высокого уровня, мероприятие, уже 40 лет не проходившее за пределами штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже, впервые за 80 лет существования этой авторитетной организации, состоялось в нашей Центральной Азии. Проведение конференции в древнем, великолепном Самарканде, располагающем многочисленными памятниками культурного, интеллектуального, духовного богатства человечества, означает доверие мирового сообщества, признание Узбекистана в качестве государства, способного стать пространством международного диалога, сотрудничества и культурного взаимопонимания. Самарканд - город, изначально рожденный как перекресток цивилизаций, место встречи знания, ремесел, идей и духовных поисков. Он был и остается символом гуманистической традиции, которая соединяет Восток и Запад, Север и Юг. Проведение конференции означает не только дипломатическое признание. Оно выражает понимание того, что развитие образования и культуры в Узбекистане является не локальной задачей, а вкладом в глобальное будущее.

В то же время выбор Самарканда в качестве площадки конференции свидетельствует о возрастающем международном значении не только Узбекистана - самой многонаселенной республики Центрально-Азиатского региона, но и всех стран нашего края: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, как неотъемлемой части мирового сообщества.

У нас общая культура, религия, ценности, общая многовековая судьба. Богатая история Центральной Азии с древнейших времен по нынешние дни составляют важную часть истории человечества. Об этом убедительно свидетельствует многочисленные памятники материального и нематериального наследия в наших странах, взятые под эгиду и защиту ЮНЕСКО. Экономическая и социальная общность центральноазиатских стран и народов получила мощный импульс развития еще во 2 веке до нашей эры - с времени проложенного по территории нынешних Центрально-Азиатских государств древнего торгового Великого шёлкового пути. В тот период, благодаря развитию торговли с различными государствами всех сторон света, наш регион и народы, его населяющие, достигли высокого уровня развития, своего расцвета.

Ныне, очевидно, эта общность обусловливает значительные возможности для культурно-гуманитарного наполнения происходящих в регионе социально-экономических реформ и развития. Полагаю, сегодня республики и народы Центральной Азии способны встать на путь ренессанса, повторения, в современной интерпретации, лучшего опыта своих предков и экономика, наука, культура наших пяти государств продемонстрируют качественное развитие. Важной основой такого вывода является, помимо прочего, наличие общего понимания, видения, соответствующей политической воли у лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана по достижению и реализации общих целей и задач.

В этой связи не только уместно, но и важно напомнить, что Евразия, в центре которой находятся наши страны - самый крупный континент на Земле и главная колыбель человеческой цивилизации, стала полем для стремительного развития экономических связей между древними государствами. Ключевое значение Евразии для контроля над мировой экономикой никогда не вызывало сомнения и неоднократно подчеркивалось гуру западной политической науки, а известный своим вкладом в стратегические императивы США Збигнев Бжезинский небезосновательно назвал ее «Великой шахматной доской».

С появлением первых цивилизаций развитие транспортных коридоров и контроль над ними стали ключевыми элементами зарождающейся геополитики.

Вместе с ускорением глобализации мировой экономики в XX и XXI веках, необходимость создания надежных структур коммуникации, соединяющих все макрорегионы континента, стала все чаще обсуждаться в экспертных и иных дискуссиях. К началу 2020-х годов недостатки существующей евразийской логистической инфраструктуры, в связи с обострением геополитических кризисов, стали всерьез ощущаться, как на уровне государств, так и самыми мелкими экономическими игроками. Более того, эти недостатки отчасти стали причиной повсеместно вспыхивающих межнациональных конфликтов, являясь их экономическим базисом. Безальтернативность многих маршрутов и разреженность транспортной сети континента стали слабым звеном процесса мирного развития Евразии.

Эти вызовы не только требуют от участников международных отношений своевременных решений, но и станут основой для процветания тех игроков, которые первыми предпримут решительные шаги для диверсификации инфраструктуры международной торговли.

Наши республики, вновь повторю, находящиеся в центре континента, обладают очевидным потенциалом в качестве крупного логистического центра, соединяющего все четыре стороны света маршрутами Север-Юг и Восток-Запад. Географическое положение и существующая геополитическая обстановка, требующая развития альтернативных маршрутов, становятся золотыми акциями нашего региона.

Уже могут служить примером общего регионального подхода по совместному и скоординированному освоению внешних рынков торгово-логистические и транспортные маршруты по выходу на рынки Европы, Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Это транскаспийский международный транспортный маршрут, южный транспортный коридор, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которые призваны решить логистические, транспортные составляющие задач развития национальных экономик и диверсификации грузоперевозок.

Однако остается актуальной задачей привлечь к активному участию в этих проектах не менее заинтересованную в диверсификации транспортных путей сторону - Россию, столкнувшаяся с беспрецедентным санкционным давлением и комбинированными попытками логистической изоляции от Юга и Запада. Возрастающие риски для международной торговли с участием российской стороны, как по морским, так и по сухопутным маршрутам требуют от этого крупнейшего государства в Евразии расширять инфраструктуру для взаимовыгодного сотрудничества с надежными партнерами.

Республики Центральной Азии, заручившись вполне заинтересованной инвестиционной, экономической поддержкой таких крупных акторов, как Китай, Индия, Иран, Россия, могут стать основными идеологическими вдохновителями амбициозных логистических проектов в Евразии и их главными бенефициарами.

Калнур Ормушев, кандидат экономических наук