Орто-Токойскую ГЭС планируют запустить в 2026 году

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мощность Орто-Токойской ГЭС составит 21 МВт

Министр энергетики Таалайбек Ибраев посетил Орто-Токойскую ГЭС в Иссык-Кульской области и ознакомился с ходом строительства. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным генерального директора ОАО «Чакан ГЭС» Шакира Саидова, строительные работы выполнены на 75%, работы по водоприемнику завершены, а деривационный тоннель длиной 928 метров полностью пройден – 624 метра уже забетонированы.

Мощность Орто-Токойской ГЭС составит 21 МВт, запуск объекта запланирован на первое полугодие 2026 года.

Источник: economist.kg