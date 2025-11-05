Министр энергетики КР поручил круглосуточно доставлять уголь населению

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Министр энергетики посетил филиал «Кыргызкомура» в Балыкчы

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев 5 ноября 2025 года проверил филиал ОАО «Кыргызкомур» в Балыкчы, ознакомился с запасами угля и ходом поставок на ТЭЦ. Он распорядился обеспечить бесперебойную доставку сортового угля на топливные базы для населения по доступным ценам, открыть дополнительные ставки водителей и организовать посменную работу днем и ночью, чтобы предотвратить дефицит в осенне-зимний период.

С начала года «Кыргызкомур» добыло 770 614 тонн угля, проведены вскрышные работы на 7,75 млн м³. Для населения доставлено 429 855,6 тонн угля, на ТЭЦ поставлено 475 759,3 тонн, общий объём реализованного угля составил 905 614,9 тонн. Для своевременных поставок в регионы заключены договора с 129 топливными базами по всей республике.

Источник: vesti.kg



