Ассоциация нефтедрейдеров: топливного кризиса в Кыргызстане не будет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Правительство ищет альтернативные поставки

Кыргызстан продолжает получать бензин и дизельное топливо из России, заявил глава Ассоциации нефтетрейдеров КР Канатбек Эшатов в комментариях КНИА «Кабар». По его словам, объемы несколько сократились, выручают ранее созданные запасы, но пока ситуация относительно стабильна. Партнеры обещают выполнить все обязательства по беспошлинным поставкам ГСМ до конца года. При этом квота на дизельное топливо по просьбе нашей стороны увеличена. Глава Ассоциации нефтетрейдеров КР добавил, что правительство совместно с нефтетрейдерами рассматривает варианты диверсификации поставок горючего.

«Делается все возможное, чтобы не допустить кризис. Есть план по альтернативным источникам поставок на случай ухудшения ситуации, и эта работа ведётся на постоянной основе».

Ранее эксперты отмечали возможность закупки дополнительных объёмов нефтепродуктов в Азербайджане, Казахстане и Китае. В случае, если стоимость топлива будет значительно выше российского, правительство рассматривает меры для стабилизации цен на АЗС: временное освобождение от акцизного налога, НДС, маркировки, сертификации, экологического сбора и отчислений в дорожный фонд. Эти шаги позволят избежать резких скачков розничных цен на топливо при росте биржевых котировок.

Источник: vesti.kg



