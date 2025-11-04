У Асман Эйрлайнс появятся два новых самолета

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Аэропорты Кыргызстана» инвестируют в расширение флота «Асман Эйрлайнс»

Акционеры ОАО «Аэропорты Кыргызстана» утвердили проект по приобретению двух среднемагистральных воздушных судов для дочерней компании ОсОО «Асман Эйрлайнс» (100 % доля которой принадлежит обществу). Сейчас «Асман Эйрлайнс» эксплуатирует три самолета типа DHC‑8 (Dash 8) — в соответствии с данными, авиакомпания имеет парк из трех таких судов со средней возрастной категорией около 12 лет.

Новые воздушные суда позволят значительно расширить авиапарк, активизировать продвижение как внутренних маршрутов (между Бишке­ком, Ошом, Джалал‑Аба­дом, Караколом и другими регионами), так и международных направлений. Основной целью является повышение конкурентоспособности национального авиаперевозчика, улучшение сервиса и укрепление позиций Кыргызстана на международной авиационной арене.

Приобретение новых средне­магистральных судов также означает, что «Асман Эйрлайнс» сможет обслуживать более дальние маршруты с большим пассажирским потенциалом и повышенными требованиями к комфорту и надежности. При этом уже проявляется тенденция: в прошлом году авиакомпания приняла первые два Dash 8, а в дальнейшем рассматривается возможность лизинга более крупных судов, таких как Airbus A320/A321 или Boeing 737 для международных направлений.

Таким образом, текущий шаг — приобретение двух самолетов — станет весомым этапом в стратегии развития перевозчика. Ожидается, что поставка будет осуществлена в ближайшие сроки, после чего начнется масштабное обновление маршрутов и сервисов.

Источник: vesti.kg



