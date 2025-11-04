У Асман Эйрлайнс появятся два новых самолета

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Аэропорты Кыргызстана» инвестируют в расширение флота «Асман Эйрлайнс»
Акционеры ОАО «Аэропорты Кыргызстана» утвердили проект по приобретению двух среднемагистральных воздушных судов для дочерней компании ОсОО «Асман Эйрлайнс» (100 % доля которой принадлежит обществу). Сейчас «Асман Эйрлайнс» эксплуатирует три самолета типа DHC‑8 (Dash 8) — в соответствии с данными, авиакомпания имеет парк из трех таких судов со средней возрастной категорией около 12 лет.
Новые воздушные суда позволят значительно расширить авиапарк, активизировать продвижение как внутренних маршрутов (между Бишкеком, Ошом, Джалал‑Абадом, Караколом и другими регионами), так и международных направлений. Основной целью является повышение конкурентоспособности национального авиаперевозчика, улучшение сервиса и укрепление позиций Кыргызстана на международной авиационной арене.
Приобретение новых среднемагистральных судов также означает, что «Асман Эйрлайнс» сможет обслуживать более дальние маршруты с большим пассажирским потенциалом и повышенными требованиями к комфорту и надежности. При этом уже проявляется тенденция: в прошлом году авиакомпания приняла первые два Dash 8, а в дальнейшем рассматривается возможность лизинга более крупных судов, таких как Airbus A320/A321 или Boeing 737 для международных направлений.
Таким образом, текущий шаг — приобретение двух самолетов — станет весомым этапом в стратегии развития перевозчика. Ожидается, что поставка будет осуществлена в ближайшие сроки, после чего начнется масштабное обновление маршрутов и сервисов.
Источник: vesti.kg