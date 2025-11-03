«Аэропорты Кыргызстана» увеличат капитал на 11.5 млрд сомов и купят два самолета для Asman Airlines

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

В пятницу, 31 октября, состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Аэропорты Кыргызстана», на котором утвержден ряд решений, направленных на укрепление финансовой устойчивости и дальнейшее развитие компании.

Акционеры приняли решение об увеличении количества обращаемых акций посредством дополнительного выпуска седьмой эмиссии простых именных акций в количестве 27 млн штук номинальной стоимостью 424 сома за одну акцию, на общую сумму 11.47 млрд сомов. Размещение акций произойдет в форме закрытой подписки среди акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31 октября 2025 года. Оплата акций может быть произведена денежными средствами или имуществом.

В связи с переименованием компании принято решение провести перерегистрацию Ошского филиала в органах юстиции КР в установленном порядке.

Акционеры также утвердили новую редакцию устава. Вместе с тем, утверждены уточненные параметры бюджета на 2025 год: доходы — 9 млрд 966 млн 781 тысяча сомов, расходы — 6 млрд 675 млн 764 тысячи сомов.

Кроме того, акционеры одобрили проект по приобретению двух среднемагистральных воздушных судов для дочернего предприятия ОАО «Аэропорты Кыргызстана» — ОсОО «Авиакомпания Асман Эйрлайнс», со 100-процентным участием общества.

Источник: economist.kg