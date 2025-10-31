Младший сын Садыра Жапарова стал соучредителем нового банка

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Еще одним учредителем банка является экс-спикер ЖК

Учредителями нового кыргызстанского банка «Берекет Банк» стали младший сын президента Садыра Жапаров и бывший спикер Жогорку Кенеша Марат Султанов.

Напомним, Национальный банк Кыргызстана 10 октября выдал разрешение на создание нового банка «Берекет Банк». 20 октября организация была зарегистрирована в Министерстве юстиции КР.

Согласно данным Минюста, учредителями банка являютсяНургожоев Нурдөөлөт Садырович, младший сын президента,и бывший спикер парламентаМарат Султанов.

Возглавил «Берекет Банк» Жаркынбек Сагындыков. Он ранее был председателем правления банка «Бай-Тушум».

Новый банк сейчас проходит необходимые процедуры для получения банковской лицензии и начала операционной деятельности.

Источник: vesti.kg



