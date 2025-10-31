Президент признал «Элдик Банк» хранителем традиций сберегательного дела КР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент Садыр Жапаров подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому открытое акционерное общество «Элдик Банк» официально признано преемником и продолжателем традиций аманатного (сберегательного) дела, зародившегося в Кыргызстане в 1925 году.

Как отмечается в документе, цель решения — сохранить историческое наследие страны и укрепить культуру бережливости и финансовой ответственности среди граждан.

В рамках указа «Элдик Банк» проведет комплекс мероприятий по финансовой грамотности, приуроченных к 100-летию сберегательного дела в КР, которое будет отмечаться в 2025-м.

Источник: 24.kg